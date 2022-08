Sara Scorrano, 14 anni, è la nuova campionessa europea di pugilato, categoria 64 chili. In Turchia, la giovanissima pugile torinese ha dominato l'incontro per 5 a 0, sbaragliando sul ring l'atleta turca arrivata in finale. Agli Europei in Turchia hanno partecipato 378 baby pugili da 28 Nazioni.