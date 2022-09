Pippo è stato operato, il pitone di 5 metri ora sta bene

Nei giorni scorsi la TAC per stabilire la diagnosi. Ora l'intervento chirurgico per risolvere quel blocco intestinale che rischiava di costare la vita a Pippo, il pitone lungo cinque metri finito sotto ai ferri al Canc, il Centro Animali Non Convenzionali di Torino che ha sede a Grugliasco.

“L'operazione si è risolta in maniera positiva...eccoci sorridenti alla fine, mentre lo stiamo per svegliare!”, scrivono sui social i medici veterinari che hanno eseguito l'intervento.