Spese mensa, studenti protestano a Torino

Protesta di una settantina di studenti a Torino davanti alla sede di EDISU, l'ente regionale per il diritto allo studio universitario, contro la proposta approvata nella stessa mattinata di oggi di aumentare di oltre il 40 per cento il prezzo dei pasti delle mense universitarie. Costi che, dicono gli studenti, si ripercuotono soprattutto su chi ha difficoltà economiche. Per la prima fascia ISEE, che rappresenta l'80 per cento dei ragazzi, il costo di un pasto passa infatti da 1 euro e 80 a 2 euro e 50. L'EDISU ha introdotto come alternativa un pranzo a 2 euro e 15 ma a porzione ridotta, una scelta che gli studenti definiscono una presa in giro. L'ultima parola spetta ora alla Regione, i manifestanti annunciano altre mobilitazioni.