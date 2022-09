Tir finisce contro una villa, tre feriti lievi ad Avigliana

Tre feriti ad Avigliana, nell'incidente che ha visto coinvolti un'auto e un tir, con l'autoarticolato che ha terminato la propria corsa contro un'abitazione. A causare il tutto, a quanto emerge, lo scoppio di una gomma con perdita di controllo dello stesso tir. Il conducente è rimasto ferito, così come chi si trovava sull'auto, tutti però in modo non grave. La villa ha subito danni, non però strutturali. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco con l'utilizzo di una gru.