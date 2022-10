In fiamme una casa a Vercelli, in salvo il proprietario

Incendio nella notte a Vercelli in Corso Marcello Prestinari al civico 144. A prendere fuoco un'abitazione che è andata parzialmente distrutta.



Il proprietario, che al momento del rogo era in casa, è stato raggiunto e messo in salvo dai Vigili del Fuoco. Lo hanno portato in una zona sicura e affidato alle cure del personale sanitario del 118 che lo trasportato in ospedale a Vercelli.



L'incendio ha interessato e distrutto due locali e ad una porzione di tetto. Le operazione di spegnimento si sono concluse solo questa mattina.