Fuga di gas a Lanzo Torinese. Case evacuate e interrotta la circolazione dei treni. Le foto

Una fuga di gas a Lanzo Torinese, nella mattinata di mercoledì 26 ottobre, ha costretto all'evacuazione di diversi edifici e all'interruzione della circolazione ferroviaria. È successo in via Torino 168, dove durante alcuni lavori di scavo è stata tranciata una condotta. Sul posto i Vigili del Fuoco insieme ai tecnici della società energetica, al lavoro per ridurre la pressione e isolare la perdita di metano.

Carabinieri e volontari della protezione civile hanno fatto evacuare per precauzione alcune famiglie residenti nella zona e i dipendenti di un'azienda nelle vicinanze. Bloccato anche il traffico sulla provinciale, deviato sulle strade locali di Lanzo e Balangero. Le corse tra Ciriè e Germagnano della ferrovia SfmA Torino-Ceres sono sospese.