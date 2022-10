Un viaggio nell'epoca d'oro dei rally. Al Mauto le vetture dei campioni. Le foto

Vetture-mito che, dagli anni Sessanta agli anni Novanta del secolo scorso, hanno vinto le più importanti gare: dal Rally di Montecarlo al Rally Safari, passando per il Rally Mille Laghi (Finlandia) fino al Rally di Sanremo. Un viaggio nell'epopea della meccanica e nella storia di uno sport diventato fenomeno di cultura di massa.

È la mostra in corso nelle sale del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, The Golden Age Of Rally, che espone per la prima volta, dal 27 ottobre 2022 al 2 maggio 2023, una delle collezioni più importanti al mondo, quella della Fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storica. I modelli, conservati nel loro stato originale, provengono dalla collezione di Gino Macaluso, imprenditore, designer e navigatore di rally.