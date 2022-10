Rowing Regatta, trionfa l'Università di Torino

Doppia vittoria per l’Università di Torino nella 25esima edizione della Rowing Regatta, la sfida di canottaggio tra gli atenei della città sulle rive del fiume Po organizzata dal Cus Torino. L'Università ha battuto il Politecnico sia nella gara maschile che in quella femminile. Al terzo posto, in entrambe le gare (ma erano comunque fuori classifica), le imbarcazioni di ESCP Business School, l'istituto parigino presente dal 2004 anche a Torino, ospite di quest'anno. L'albo d'oro si porta così a 15 a 10 a vantaggio dell'Università.

La festa ha preso il via dal Rettorato dell’Università con la benedizione delle imbarcazioni a cura della pastorale universitaria guidata da don Luca Peyron. A seguire poi la sfilata lungo via Po, direzione Murazzi, accompagnata dalla Bandragola. Alle 18 le sfide: prima il 4 di coppia femminile, vinto da Unito per due manches a zero, quindi l'8+ maschile, con il successo sempre di Unito e sempre per due manches a zero. La singola manche si è disputata controcorrente sulla distanza di 400 metri, dal ponte Vittorio Emanuele I – piazza Vittorio Veneto al ponte Umberto I – corso Vittorio Emanuele II. Tutti gli equipaggi erano composti da atleti che hanno collezionati vittorie e medaglie ai campionati mondiali, europei e italiani sia assoluti che giovanili.