Anche a Torino la Notte di Halloween, tra maschere e costumi strani

E' stata una notte intensa quella del 31 ottobre, era la Festa di Hallowen. Alle 5 del mattino del Primo Novembre in tanti erano i ragazzi che tornavano da feste e ritrovi. In strada a cercare un taxi oppure un autobus, perché se si è bevuto alcolici non si deve guidare un'auto. Allora, sono stati potenziati i servizi di trasporto pubblico. Sarà stata una nottata soltanto di divertimento? Intanto ecco alcuni scatti al centro di torino.