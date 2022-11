In 28 vivevano in subaffitto in due appartamenti: scovati dalla Polizia

Vivevano in 28 stipati in due appartamenti, con i letti a castello che occupavano ogni spazio disponibile. E' questa la situazione di degrado che si sono ritrovati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato “Dora Vanchiglia” e della Polizia Municipale all'interno di uno stabile in corso Giulio Cesare 25.

Gli occupanti, tutti uomini e bengalesi, sono stati scoperti attraverso un controllo a seguito di alcune segnalazioni di residenti nella zona.

Da accertamenti svolti, i due appartamenti risultano ciascuno in locazione ad un solo cittadino bengalese, che a sua volta avrebbe subaffittato a connazionali il posto letto. Le camere versavano in condizioni igienico-sanitarie precarie.

Dei 28 bengalesi, 9 sono risultati senza permesso di soggiorno per cui la Polizia ha avviato ulteriori accertamenti.