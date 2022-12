I maestri trasformano le piste olimpiche in una bandiera tricolore

Verde, bianco e rosso. Un gigantesco tricolore sventola, anzi danza lungo le piste olimpiche di Sestriere. Davanti agli occhi di migliaia di persone. E' l'ormai tradizionale fascino della “Più Grande Fiaccolata dei Maestri di Sci delle Scuole di Sestriere”. Uno spettacolo che da sempre rappresenta una vera attrazione per i turisti.

Tre linee di fiaccole sono scese dalle tre piste olimpiche del monte Alpette: Giovanni Alberto Agnelli, Sises 2 e Standard.

“Con questa magnifica fiaccolata dei nostri Mastri delle Scuole di Sci si conclude un anno speciale per Sestriere - dice il sindaco Gianni Poncet -. La nostra stazione turistica ha festeggiato i suoi primi 90 anni iniziando le celebrazioni il 10 e 11 dicembre con la Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile impreziosita dalla splendida vittoria di Marta Bassino nel Gigante. Sestriere è stazione che guarda avanti per essere sempre all’altezza di nuove sfide, turistiche e sportive, sia durante la stagione invernale che in quella estiva. La gente ha voglia di montagna e di sci, speriamo che il meteo ci sia amico creando le premesse per portare avanti una stagione che, dai numeri, può essere da record”.