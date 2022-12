Torino, ecco il primo vitellino nato in un parco urbano

Non ha ancora un nome, ma è già una celebrità: è nato il primo vitellino in un parco urbano di Torino. Come New York, Bruxelles e Berlino, anche Torino ha la sue esperienze di eco-pascolo urbano, tra queste Orti Generali, dove è nato il primo vitello in città. Il nuovo arrivato è un cucciolo di razza scozzese, figlio di Baboo e fratello minore di Tina, i due esemplari arrivati a settembre 2022 grazie al bando Segnali d’Italia.