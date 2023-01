I vigili del fuoco salvano due oche bloccate nel laghetto ghiacciato

Da tre giorni erano bloccato su un isolotto al centro di un laghetto ghiacciato di Villar Pellice (To). Per salvare le due oche è dovuta intervenire la squadra dei volontari di Luserna S.Giovanni dei vigili del fuoco, insieme al nucleo SAF, Speleo Alpinistica Fluviale. Impiegati gommone e mute per avvicinarsi in sicurezza ai volatili, riconsegnati poi al proprietario.