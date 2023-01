La siccità chiede il conto al Po, le immagini

Il maltempo colpisce in pratica tutta Italia. Unica eccezione, insieme al Ponente ligure, il Piemonte. Le precipitazioni non vanno oltre la Val Borbera e il Basso Alessandrino dove nella notte tra mercoledì e giovedì è caduta un po' di neve.

E la siccità si fa sentire eccome. Il fiume Po in alcuni punti appare in secca. In altri è decisamente sotto il livello di guardia, come testimonano queste foto.