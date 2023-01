Un incendio si è rapidamente propagato nella notte, per cause ancora da chiarire, in una palazzina di due piani a Torrazza Piemonte in via Mazzini.

Erano da poco passate le 23 quando la chiamata di emergenza è arrivata ai Vigili del Fuoco. L'intervento si è concluso, fortunatamente senza alcun ferito, intorno alle 2.