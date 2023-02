"Festa della neve", in 800 alla ciaspolata solidale a Usseglio

Erano circa 800 i partecipanti alla diciottesima edizione della “Festa sulla neve con le racchette” a Usseglio, in Val di Viù, tornata dopo un'assenza di 2 anni a causa delle restrizioni dovute al covid e della scarsità di neve. L'iniziativa è la tappa principale del circuito di camminate e ciaspolate di “Montagna per tutti”: tra gli 800 iscritti c'erano anche 80 partecipanti di “Muoversi allegramente” e “Volare alto”, due onlus che rappresentano il mondo della disabilità intellettiva.

Una giornata caldissima, primaverile ma con la neve conservata dalle rigide temperature dei giorni scorsi ha trasformato in festa la camminata di circa sei chilometri dallo stadio del ghiaccio in frazione Perinera e ritorno in gran parte sull'anello di fondo che costeggia la Stura di Viù.

Inclusività e sostenibilità sono i pilastri su cui si fonda il programma di “Montagna per tutti” sostenuto dalla Cpd (la consulta per le disabilità del Piemonte). Non solo autobus gratuiti in partenza da Porta Susa per invitare a lasciare a casa l'auto ma anche momenti di formazione per albergatori e ristoratori su come gestire al meglio l'accoglienza del cliente-turista con disabilità.