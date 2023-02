Escursionisti dispersi, trovati in mezzo alla bufera

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti questa notte nel comune di Cesana Torinese, per cercare due escursionisti francesi dispersi.

La chiamata di emergenza è stata lanciata intorno alle 20.45 di ieri dai gestori del rifugio Capanna Mautino, allarmati dal mancato arrivo dei propri clienti.

In un precedente contatto telefonico i dispersi avevano riferito di trovarsi al Col Bousson, ma il rifugista che era salito a cercarli non li aveva trovati. Nel frattempo le condizioni meteo erano peggiorate e la zona veniva interessata da nebbia e nevischio, con una grave compromissione della visibilità.

La centrale operativa ha quindi attivato le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che hanno iniziato a percorrere i versanti via terra.

Nel frattempo è stato possibile contattare telefonicamente i dispersi che, però, non erano in grado di fornire la propria localizzazione e non riuscivano a rispondere all'sms locator, che consente di inviare alla centrale operativa le coordinate GPS dello smartphone.

Dicevano di trovarsi nei pressi di alcuni ruderi che, nemmeno tramite videochiamata si riusciva a identificare, a causa della bufera in atto.

Finalmente, poco prima della mezzanotte, sono riusciti a sbloccare il proprio telefono e a comunicare la posizione esatta alla centrale operativa.

Si trovavano nei pressi del Roc la Luna, intorno a 2400 metri di quota, dove sono stati raggiunti in pochi minuti dalle squadre che stavano convergendo in zona.

Intorno all'1.30 di questa mattina sono stati riaccompagnati in rifugio.