La cerimonia per i 40 anni della tragedia dello Statuto

Erano le ore 18 del 13 febbraio 1983 quando nel Cinema Statuto divampò un incendio: 64 persone che stavano assistendo in galleria alla proiezione del film La Capra morirono soffocate dai fumi tossici sprigionati dalle poltrone.

A distanza di quarant'anni la città si raccoglie per ricordare quella che è stata la peggiore tragedia dalla Seconda Guerra Mondiale. La commemorazione ufficiale è in via Cibrario, nell'aiuola dedicata alle vittime a pochi passi dal luogo dove si trovava il cinema (che poi è stato abbattuto e sostituito da un condominio), alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo e del presidente della Circoscrizione Alberto Re.