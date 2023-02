La grande notte dei Måneskin, guarda la photogallery

Tredicimila fan adoranti corsi ad adorare i Måneskin al Pala Alpitour di Torino, prima data ufficiale del tour italiano dopo la data zero di Pesaro.

Un gigantesco sipario rosso a presentarli al pubblico, poi lo spettacolo sotto un tetto di lampi a infuocare la musica.

Reduce dal recente “Loud Kids Tour” negli Stati Uniti, la band romana, il più grande fenomeno musicale italiano contemporaneo, torna così ufficialmente in giro per il mondo con uno spettacolo che trova in scaletta anche i pezzi del nuovo album Rush!. Il via alle 21.15 quando Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio entrano vestiti di nero, Damiano in canottiera, splendenti in tutta la loro energia davanti a chi li ha amati fin dalla prima esibizione a X Factor nel 2017.

Così come per la data zero a Pesaro, la prima di ventiquattro canzoni in concerto si intitola Don't Wanna Sleep. Ma è con la vincitrice di Sanremo ed Eurovision Zitti e buoni che ragazzi e intere famiglie con bambini al seguito urlano di emozione e gioia di essere lì. Il gruppo mette d'accordo gli amanti di questo genere musicale di tutte le latitudini, un fenomeno senza confini.

Poi l'atmosfera diventa più intima e un fascio di luci blu avvolge Damiano che intona Coraline. Anche Beggin' non si fa aspettare, è il brano che ha fatto volare i Måneskin sul tetto del mondo. E poi Torna a casa, Vent'anni e la cover di Amandoti dei CCCP Fedeli alla linea, preceduta da un invito di Damiano: "Ragazzi, vedo che avete sempre in mano questi c...o di telefonini, ma di video è pieno il web. Prima della prossima canzone voglio dirvi di usarli per una giusta causa: illuminate questo palazzetto".

Nel gran finale non mancano I wanna be your slave , la nuova Mark Chapman, Mammamia e Kool Kids sulla quale la band fa salire alcuni fan sul palco fra il delirio del pubblico. Per i bis Thomas fa sua The loneliest con l'intro alla chitarra e una riproposizione di I wanna be your slave.