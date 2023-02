A 49 anni dal ritiro dalle corse, la Lancia Fulvia vince il rally storico di Monte Carlo

Il mito della Lancia Fulvia da rally è tornato a vivere nei giorni scorsi in occasione del venticinquesimo rally storico di Monte Carlo. E' proprio una delle auto nate a Chivasso ad aver conquistato la gara riservata ad alcune delle “signore” a quattro ruote più affascinanti.

La Lancia Fulvia HF numero 242, immortalata all'arrivo nel Principato dall'Automobile Club di Monaco è partita assieme ad altre 130 vetture da via Roma, a Torino, con direzione Villar Perosa per poi proseguire verso Sestriere e Cesana per poi valicare il Colle del Moncenisio fino a Gap, in Francia. Primo percorso ,tappa di concentrazione, che ha preceduto la gara vera, cinque tappe per oltre 1660 chilometri, da sabato 28 gennaio a mercoledì primo febbraio.

Si tratta quindi di un grande successo per una delle vetture più rappresentative della casa di Chivasso. Negli anni dell'attività agonistica la Lancia Fulvia, nata nell'impianto torinese di Borgo San Paolo, vinse un campionato marche nel 1972 e, tra 1970 e 1974, quattro vittorie e 13 podi complessivi.

A 49 anni dal ritiro dalle competizioni la Fulvia HF ha dimostrato di saper dire ancora la sua.