Fermati al Colle della Maddalena 35 migranti diretti in Francia

35 migranti, per la maggior parte di origine pakistana, sono stati trovati questa mattina a bordo di un furgone per il trasporto merci a Bersezio, frazione del comune di Argentera. Gli uomini cercavano di attraversare il Colle della Maddalena, chiuso per neve, per l'ingresso illegale in Francia.

A dare l'allarme la sindaca Monica Ciaburro che ha visto il mezzo fermo nei pressi del piazzale di Bersezio ed alcuni passeggeri vicino alla strada. Dopo averli raggiunti ha intimato loro di fermarsi, sbarrando la strada con l'aiuto dei mezzi Anas e delle ditte specializzate allo sgombero neve. Nel frattempo sono intervenuti i Carabinieri, provenienti da Demonte e Vinadio.

Le forze dell'ordine hanno accompagnato i migranti nella pasticceria di Bersezio dove hanno potuto mangiare ed aspettare il pullman organizzato dalla Prefettura. I migranti verranno accompagnati a compiere controlli sanitari nonché ad espletare tutte le operazioni di polizia giudiziaria.