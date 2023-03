Ai Musei Reali gli scatti della fotoreporter americana Ruth Orkin

Si intitola RUTH ORKIN. Una nuova scoperta, la nuova mostra curata da Anne Morin, alle sale Chiablese dei musei Reali. Attraverso i suoi scatti si ripercorre l'esistenza di una donna con il sogno di diventare regista e che, a causa delle circostanze, essendo un mondo cinematografico maschile, ha dovuto trovare il suo posto altrove. Non ha però rinunciato del tutto al suo desiderio, ma lo ha affrontato in modo diverso, creando un linguaggio singolare, estremamente ricco e nuovo attraverso la fotografia. Il lavoro fotografico di Ruth Orkin riguarda le immagini, il cinema, le storie e, in definitiva, la vita.