Cavallo salvato nel canale d'Ivrea

Un'intervento di tre ore per salvare Hersilia, un cavallo che assieme alla sua fantina era finito dentro un canale tra Villareggia Moncrivello: i sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono riusciti a passargli un'imbragatura sotto la pancia e a trasportarlo a riva grazie a un'autogru. Tanto spavento sia per l'equino sia per la ragazza ma per fortuna nessuna conseguenza.