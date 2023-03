Chieri sul tetto d'Europa: le immagini del trionfo in Romania

La Reale Mutua Fenera Chieri non fallisce l'appuntamento con la storia e si aggiudica l'edizione 2022-2023 della Cev Challenge Cup femminile. Forte del 3-0 sul parquet casalingo, le piemontesi si sono ripetute anche in Romania, superando le padrone di casa del Timisoara per 3-0 anche nella finale di ritorno. I parziali in favore di Chieri: 25-21, 25-21, 25-18.