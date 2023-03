Chivasso, gli Alpini festeggiano 100 anni

Gli Alpini di Chivasso hanno festeggiato i loro primi 100 anni.

Cerimonia ufficiale con il Presidente della Regione Cirio e l'Assessora comunale Gianna Pentenero, e il presidete Ana Torino Guido Vercellino.

Si sono svolte la sfilata per le vie del centro accompagnata dalla Fanfara Montenero e dalle Filarmoniche di Chivasso e Albiano di Ivrea.

Prima è stato reso onore al Vessillo della Sezione di Torino, di seguito l'alzabandiera e la posa corona presso il monumento ai Caduti di piazza d’Ami e presso il monumento degli Alpini di via Po, di cui si festeggia il 50° anniversario.



Si è quindi passati benedizione del nuovo gagliardetto offerto dalla neo madrina Marilena Vallino e messa al campo presso il «Giardino degli Alpini» officiata da don Davide Smiderle.

Cerimonia guastata da un atto vandalico. Una bandiera degli alpini è stata bruciata nella notte.

Questo il commento dell'Assessora regionale al Merito e al Lavoro Chiorino: "Quanto accaduto è un atto vile, oltraggioso per la Nazione e gravemente irrispettoso dell'onore e del grande valore che gli Alpini rappresentano per la

storia italiana. Non dobbiamo declassare questo attacco a mero

atto vandalico, ma chiamiamo le cose con il proprio nome: vilipendio alla bandiera italiana".