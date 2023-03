Clima, tornano in piazza i giovani di Fridays for future

In occasione del nuovo Global Climate Strike, la mobilitazione globale per il clima con appuntamenti di sensibilizzazione in tutto il mondo, anche in Italia e a Torino tornano in piazza i giovani di Fridays For Future. Le immagini si riferiscono al sit in in piazza Castello iniziato stamattina alle 9.

Vi prendono parte diverse centinaia di persone, per la maggior parte giovani e giovanissimi. "Nonostante le mille promesse non ci sono ancora soluzioni per la crisi climatica", ha detto uno speaker. Tra i presenti ci sono attivisti di Unione popolare, Sinistra anti capitalista, Anpi, Rifondazione comunista, No Tav, collettivi studenteschi. In piazza Castello anche i bambini di due classi della scuola elementare Marconi Antonelli che, come ha spiegato una insegnante, dallo scorso anno "svolgono un percorso di sensibilizzazione alle tematiche ambientali".

Nel corso del corte, un flash mob è stato inscenato alla fontana monumentale di piazza Solferino. Sulla sommità è stato appeso uno striscione con la scritta "acqua per tutti o champagne per qualcuno?", mentre alcune figuranti abbigliate da sirene si sono sdraiate sul bordo come se fossero morte. L'acqua si è tinta intanto di rosso, come se vi fosse stato gettato del colorante.

Del corteo ha fatto parte anche una protesta contro Iren. Numerosi manifesti sono stati incollati alle vetrate del punto Iren di via Pietro Micca, in centro città. La protesta è diretta contro l'accordo con la società israeliana Mekorot "perché rifornisce a prezzi diversi le colonie illegali israeliane e rivende alle comunità palestinesi l'acqua che gli scorre sotto i piedi". Uno speaker ha lanciato slogan in favore della Palestina.

Manifestazioni sono previste in tutta Italia. La principale a Roma, dove il corteo sfila da piazza della Repubblica fino a piazza San Giovanni. "In tutte le piazze del mondo liberiamo la più grande forza: la nostra rabbia, che diventerà energia rinnovabile", dicono gli attivisti climatici: “Con la guerra e le molteplici crisi che stiamo vivendo, le grandi aziende del fossile hanno accumulato enormi extra-profitti, mentre dilaga la povertà energetica. Ma la partita non è finita. Possiamo ribaltare la situazione e costruire l'alternativa: comunità energetiche, trasporti capillari, servizi pubblici per città vive e accessibili”.