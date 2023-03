I ciclisti vogliono più sicurezza

Una manifestazione di ciclisti si è tenuta in piazza Palazzo di Città, davanti a Palazzo Civico, per chiedere più sicurezza e l'estensione del limite di 30 chilometri orari. Il presidio, organizzato da alcune associazioni, si è tenuto in seguito alla morte di un uomo di 46 anni, lunedì scorso in via Di Nanni, a Torino. La vittima dell'ultimo incidente mortale che ha coinvolto un ciclista è stata travolta da un auto che si era ribaltata in seguito ad un precedente sinistro.