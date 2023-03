I "Vizi d'arte" di Ugo Nespolo

“Vizi d’arte”, l'ultimo lavoro letterario di Ugo Nespolo, è un viaggio nel cuore di un mondo spesso chiuso e ricco di stanze segrete, quello degli artisti e delle varie figure che accanto a loro si muovono: critici, collezionisti, mercanti.

Tra i temi toccati quello degli “artisti dimenticati”: autori di pregio e di qualità, snobbati dal mercato e dai media. E cita il caso della pittura ottocentesca.

Tra gli argomenti di stringente attualità le riflessioni e le sottolineature contro un fenomeno dannoso per il mondo dell'arte come quello dei “falsi”.

Nella postfazione, scrive il critico d’arte Sandro Parmiggiani: “I testi di Ugo Nespolo raccolti in questo libro ci aiutano a navigare nel vasto mare dell’arte senza farci incantare dai fari che, invece di illuminare, abbagliano e confondono i naviganti sulla rotta da tenere; occorre, invece, andare a riscoprire il valore di ciò che magari oggi s’annida nell’oblio e nel silenzio, nella nebbia e nell’ombra”.

Artista di caratura internazionale, Ugo Nespolo continua a essere fortemente legato al suo territorio, entro il quale ha anche compiuto i primi significativi passi della sua carriera.

Nato a Mosso, nel biellese, nel 1941, si trasferisce giovanissimo a Torino dove frequenta il liceo, poi l’Accademia di Belle arti e l'Università, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, fino alla laurea in Lettere moderne.

Negli primi anni '60 si lega a figure che frequentano la scena culturale torinese come il filosofo Gianni Vattimo e il poeta Edoardo Sanguineti.

Anni in cui il panorama artistico italiano e internazionale ribolle di nuove esperienze e impulsi, come la Pop Art, in arrivo dall'America, ma anche le ricerche concettuali e poveriste che nel nostro paese avrebbero aperto la strada a tanti grandi artisti.

Negli ultimi anni, sempre in Piemonte, l'Università degli studi di Torino ha conferito a Nespolo la laurea honoris causa in Filosofia.

Nel 2022 l'artista ha realizzato l'immagine-locandina del Torino Film Festival.