La pittura secondo Alberto Moravia

La figura trasversale di Alberto Moravia e la forza della sua narrazione al centro del progetto “Nato per Narrare”aperto alla GAM di Torino che vedrà tappe anche al circolo dei lettori in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema.

La figura di Moravia, grande protagonista della vita artistica e intellettuale per larga parte del Novecento, si presta a una varietà di suggestioni che sono al cuore di una rassegna di ampio respiro: pittura, cinema, fotografia e naturalmente letteratura. Tra i molti campi di interesse che oltrepassano la letteratura, quello delle arti visive rappresenta ben più di una passione per Alberto Moravia. I primi scritti d’arte datano 1934 per arrivare al 1990, anno della sua morte.

Alla Gam esposte fino al 4 giugno 2023 30 opere di proprietà del pittore e di collezioni private di pittori moderni che Moravia ha commentato nei i suoi scritti. L'esposizione curata da Luca Beatrice ed Elena Loewenthal.

Gli artisti in mostra sono: Gisberto Ceracchini, Carlo Levi, Enrico Paulucci, Giacomo Manzù, Renato Guttuso, Giuseppe Capogrossi, Mario Mafai, Renato Birolli, Onofrio Martinelli, Fabrizio Clerici, Leonor Fini, Alberto Ziveri, Mino Maccari, Mario Lattes, Antonio Recalcati, Adriana Pincherle, Sergio Vacchi, Piero Guccione, Giosetta Fioroni, Carlo Guarienti, Titina Maselli, Mario Schifano, Elisabetta Catalano.