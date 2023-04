Alessandria, in 1500 in piazza in difesa della sanità pubblica

Erano oltre 1500 le persone che hanno sfilato per le vie di Alessandria in una manifestazione in difesa della sanità pubblica, organizzata da Cgil, Cisl e Uil. In piazzetta della Lega gli interventi finali: “Questo è l’inizio di una mobilitazione, non ci fermeremo”, ha dichiarato Giorgio Airaudo, segretario generale Cgil Piemonte. “La Regione Piemonte deve spendere tutti i soldi che può e che ha per aumentare le assunzioni e rispondere alle domande di cure dei piemontesi. La Cgil sarà presente in tutte le mobilitazioni per raggiungere questo obiettivo”.

Per Franco Armosino, segretario generale Cgil Alessandria, “molte persone, soprattutto anziane, si trovano costrette a rinunciare alle cure per ragioni economiche, visto che non tutti possono permettersi visite ed esami privati. Urgono interventi che sono stati rimandati fin troppo a partire dalla stabilizzazione del personale sanitario precario, dalle assunzioni straordinarie di personale in deroga, dal fornire cure domiciliari per i pazienti più fragili, puntando sulla sanità territoriale grazie a investimenti regionali finalizzati all’Asl alessandrina”.