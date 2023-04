Disability Pride, l'orgoglio dei disabili lungo le strade di Torino

Lungo le vie di Torino una manifestazione particolare, la voce dell'orgoglio dei disaibili. La prima edizione del Disability Pride Torino nasce per promuovere una rivoluzione culturale per cambiare le percezioni collettive sulla disabilità. I partecipanti hanno percorso le vie del centro storico con partenza alle 14 da piazza Carlo Felice per arrivare in piazza Castello.