Gli animali "non convenzionali" che rapiscono il cuore

Oggi vi raccontiamo qualcosa di più sul Canc, Centro animali non convenzionali. Il Canc è una struttura dell'Ospedale veterinario universitario di Torino ed è dedicato a fornire prestazioni veterinarie ad animali selvatici e domestici non comuni. E' nato come unità didattica per fornire agli studenti gli strumenti per imparare a riconoscere e curare gli animali che non fanno parte dei programmi ufficiali di insegnamento del corso di laurea in Medicina veterinaria (rettili, anfibi, uccelli mammiferi). Sia esotici che autoctoni.

Un punto di riferimento

Oggi è un punto di riferimento di rilievo per la cura e il recupero della fauna selvatica nel territorio della Città metropolitana di Torino e per i proprietari di animali rari e non comuni.