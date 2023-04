Ad Alessandria il raduno dei bersaglieri, inaugurato un monumento dedicato

Raduno dei Bersaglieri ad Alessandria. In città più di 500 Piume Nere.

Alberto Cirio, presidente della Regione, ha detto: "Un'opportunità importante per riflettere sul valore di Patria e Tricolore, ringraziando i militari impegnati per la pace nel mondo. Dove c'è divisa c'è Stato, dove c'è Stato c'è il bene, i diritti e i doveri".

Soddisfatto anche il vicesindaco Marica Barrera.

Bersaglieri provenienti anche da Lombardia, Veneto, Trentino, Liguria, Emilia Romagna. In piazza Valfrè è stato inaugurato il Monumento al Bersagliere: "Rappresenta - spiega il presidente Pietro Bologna - il milite senza armi con gli elementi della corsa e della tromba, affinché ascoltare la fanfara sia un anelito alla pace". Si è anche svolta anche la Corsa Reggimentale, un giro d'onore della piazza d'Armi in ricordo di quello per tenere in allenamento i ragazzi di leva.

Il generale Ottavio Renzi, presidente nazionale dell'Associazione bersaglieri, ha sottolineato che "non siamo reduci, ma volontari nella società, come ha dimostrato il lavoro svolto durante la pandemia.