Incendio a Condove, brucia il capannone di un'azienda agricola

Numerose squadre dei vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenute a Condove, in bassa Val di Susa, per un incendio scoppiato nel capannone di un'azienda agricola. L'allarme è scattato poco dopo le 11.30 e ha richiesto l'azione immediata dei pompieri per arginare le fiamme.

Sul posto sono arrivate la squadra 91, l’autobotte di Susa, l’autoscala e il carro fiamma della sede centrale, oltre ai volontari di Condove e quelli di Borgone con Aps ed autobotte. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. Ancora ignote le cause del rogo.