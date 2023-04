Le immagini dallo spazio del telescopio Hubble

Poche immagini risultano suggestive, accattivanti e interessanti come quelle che offrono una prospettiva sull'universo in cui la Terra e noi risultiamo essere qualcosa di estremamente minuscolo se non proprio insignificante. Lo stupore dinanzi alla immensità dello spazio circostante e la meraviglia di fronte alla sua bellezza non finiscono mai. Perciò le fotografie che ci invia da decenni il prezioso telescopio Hubble sono sempre fonte di ammirazione e stupore. Tuttavia, lo scopo principale di questo straordinario strumento di alta tecnologia non è quello di offrirci spunti di riflessione filosofica sull'infinito o di consentirci l'estasi sensoriale al cospetto della maestosità dell'universo. Lo scopo numero uno è ovviamente di carattere scientifico e l'investimento effettuato dalla NASA americana è stato, da questo punto di vista, ampiamente ripagato dalla enorme quantità di conferme e scoperte rese possibili proprio dal notevole volume di immagini fornite dal telescopio spaziale. Hubble è stato l'occhio dell'umanità affacciato sulle innumerevoli realtà da cui lo spazio è composto. Un occhio attento, curioso e infaticabile, grazie a cui siamo stati in grado di capire molto di più rispetto a quanto ci circonda e ci sovrasta.