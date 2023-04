Messer Tulipano, i fiori più belli al Castello di Pralormo

Il Castello di Pralormo è sinonimo di fiori, in particolare di tulipani. “Messer Tulipano” infatti è la manifestazione, giunta alla XXIII edizione, dedicata ai fiori olandesi per eccellenza che sbocciano tra marzo e maggio. Ed è proprio in questi mesi che si svolge la tradizionale manifestazione, a 30 chilometri da Torino, nel Castello che risale al XIII Secolo.

Quest'anno si potranno ammirare varietà tanto rare quanto incantevoli, quali il tulipano nero, quelli detti fior di giglio, i tulipani pappagallo, fino ai frills dalle punte sfrangiate. Tra i molti, spicca anche la varietà della rosa olandese Avalanche. In vetrina, nel parco progettato nel XIX secolo dall'architetto Xavier Kurten, che già aveva lavorato ai più importanti giardini delle residenze sabaude, ci sono oltre centomila fiori.