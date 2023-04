Piero Gilardi, la prima mostra dopo la sua morte

La mostra PIERO GILARDI - NATURA ARTE NATURA, realizzata con in Patrocinio della Fondazione Centro Studi Piero Gilardi è la prima mostra all’indomani dell'improvvisa scomparsa di Piero Gilardi.

Documenta la produzione complessiva dell’artista e le molteplici declinazioni che il suo lavoro ha assunto nel tempo attraverso l’impegno politico, l’attivismo ecologico, la progettazione culturale, l’attività critica e teorica.

L’esposizione è composta da oltre quaranta opere che, a partire dagli anni sessanta, attraversano l’intero arco della produzione di Gilardi, dai “Tappeti Natura”, a realizzazioni caratteristiche del suo impegno politico come le due sculture installazioni, presentate per la prima volta al pubblico, “Olivetti - Sud Africa”, originariamente realizzate per l’esposizione itinerante internazionale Africa. Artisti Italiani Against Apartheid tenutasi tra il 1988 e il 1989 in nove differenti nazioni. Le due sculture, delle quali si era persa traccia per circa trent’anni, sono state rinvenute casualmente in un deposito di macerie della Fabbrica di Mattoni Rossi di Ivrea, già sede delle Officine Meccaniche Olivetti.

Le opere esposte provengono dalla Collezione Monteforte-Miraglio e da collezioni private. Il progetto è inoltre accompagnato da circa venti fotografie provenienti dall’Archivio Derossi di Torino. Dalla Fondazione Centro Studi Piero Gilardi giungono i sei disegni “En plein air” che riportano alla fase ideativa dell’opera di Piero Gilardi.

La mostra è accompagnata da un catalogo con testo critico di Marzia Capannolo.