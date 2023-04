Tiratori scelti, esercitazione in Val Chisone

Esercitazioni diurne e notturne a duemila metri di quota e prove di tiro fino a mille metri di distanza sulle Alpi Cozie, utilizzando visori di precisione e puntatori laser su bersagli balistici. Si è conclusa la sessione di addestramento in montagna per tiratori scelti guidata dagli alpini del 3° reggimento della brigata Taurinense, cha ha base a Pinerolo.

Hanno partecipato militari di diverse brigate dell'Esercito italiano, con personale della Polizia, della Guardia di finanza e di eserciti alleati. In veste di osservatori erano presenti anche militari del Centro di eccellenza della Nato sul combattimento in montagna e del Royal Commando Training Center della Marina britannica

I tiratori scelti vengono generalmente impiegati a coppie: hanno il ruolo di tiratore e di “spotter” (osservatore), e sono inquadrati in squadre che ne assicurano la protezione.

Una delle giornate dell’esercitazione si è svolta a Baudenasca, nel pinerolese, ed è stata dedicata alle operazioni in contesti urbani: in uno dei test, i tiratori scelti hanno preso il controllo di un edificio per poi liberare le persone all'interno.