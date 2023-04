Traffico di cani, salvati sei cuccioli dall'Oipa

Sei cuccioli di razza Amstaff (Pitbull) sono stati salvati dalle guardie eco-zoofile dell'Oipa di Alessandria che hanno visto una inserzione su un sito on line e si sono finti acquirenti interessati.

Il proprietario dei cani, che vive nel milanese, li aveva messi in vendita a 250 euro ciascuno. Ma senza le condizioni necessarie. I cani avevano soltanto 45 giorni di vita, quindi non erano svezzati, ed erano privi di microchip.

Le guardie eco-zoofile Oipa hanno agito insieme ai carabinieri di Pioltello (Milano). Si sono finti acquirenti e sono andati al domicilio dell'uomo, che poi è risultato un pregiudicato, in quel periodo agli arresti domiciliari.

A questo punto è scattata la trappola. E hanno fatto irruzione i Militari dell'Arma. L'uomo è stato sanzionato per tremila euro e i carabinieri hanno sequestrato tutta la cucciolata, i sei cani, compresa la mamma dei cuccioli.



Gli animali sono stati trasferiti al canile sanitario di Vignate (Milano) e presto potranno essere presi in affido temporaneo in attesa della confisca, che dunque li renda nuovamente liberi.

Soddisfatta Cristina Destro, referente provinciale dell'Oipa per Alessandria, che in questo modo ha posto fine a un traffico illegale di cani.

Ma non soltanto, a noi della Tgr Piemonte ha anticipato che proprio questa mattina (domenica 23 aprile) il nucleo Oipa di Alessandria in collaborazione con il nucleo di Lecco, “abbiamo iniziato un'operazione di controllo su 4 staffette in uscita a Tortona. Siamo infatti alla ricerca di due cani che potrebbero derivare da furti. Un cane da Bologna e uno dalla Lombardia”.