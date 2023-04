Una nave in collina e il murale sull'ex scuola elementare: borghi d'arte nelle Langhe

Due opere site-specific, cioè pensate e realizzate per il luogo in cui sono ospitate, si inaugurano in altrettanti piccoli borghi delle Langhe. Fanno parte del progetto "Prospettive / Perspectives”, finanziato con fondi europei Interreg e promosso dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Villa Arson, istituzione francese di arte contemporanea con sede a Nizza. La doppia inaugurazione sabato 22 aprile a Roddino (dalle 14) e Neviglie (dalle 15.30), in provincia di Cuneo.

A Roddino, borgo di 421 abitanti, cerniera tra la Langa del Barolo e l’Alta Langa, Liam Gillick (britannico di base a New York) e la tedesca Hito Steyerl hanno realizzato sulle pareti esterne dell'ex scuola elementare, oggi spazio multifunzionale, il murale However Many Times We Ran The Model The Results Were Pretty Much The Same ("Per quante volte sia stato applicato il modello, i risultati sono stati più o meno gli stessi").

Gli artisti hanno ideato un modello di griglia obliqua che potesse in qualche modo riflettere il modo in cui il paesaggio circostante viene percepito quando viene visto dall'alto. Hanno poi analizzato, utilizzando i dati pubblicamente disponibili, l'evoluzione storica dell'area adiacente e i potenziali cambiamenti in termini economici, storici e sociali, “traducendo” i dati nella gamma cromatica alla base dell'opera, utilizzando un semplice programma di simulazione. Il risultato che hanno ottenuto è quello suggerito dal titolo: i risultati sono stati più o meno gli stessi, per quante volte sia stato applicato il modello. Gli unici elementi che hanno completamente rovinato lo schema sono stati i cambiamenti climatici estremi e i conflitti.

A Neviglie (357 abitanti), nella terra di confine con la zona del Barbaresco, in uno spazio dapprima inutilizzato e dalla vista mozzafiato, è stata sistemata l'opera dello scultore francese Jean-Marie Appriou The Traveler ("Il viaggiatore"), riferita ad un luogo che si affaccia sulle colline coltivate a vite delle Langhe Monferrato e Roero.

Qui, grazie a una fusione di alluminio effettuata presso una locale fonderia, Appriou ha creato una grande nave a vela alta la cui prua si affaccia sul simbolico mare delle colline ondulate sottostanti come fosse in procinto di salpare. L’idea della scultura è nata in seguito a una conversazione tra l'artista e i rappresentanti locali di Neviglie e alla curiosa comparsa di una nave tra gli stemmi della cittadina priva di sbocchi sul mare, forse un riferimento ai tempi delle Crociate.

L'opera è collocata in un nuovo parco pubblico, aperto per la prima volta ai visitatori e ai residenti, realizzato sulla copertura di un edificio di proprietà dell’acquedotto posto all’ingresso del paese.