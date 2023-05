A Chieri la tradizionale processione dei santi Giuliano e Basilissa

Come ogni anno Chieri è scesa in strada tra canti e balli per omaggiare i santi martiri Giuliano e Basilissa, le cui reliquie sono state portate in giro per la città su di un carro trainato da buoi.

La processione dà inizio a una settimana di eventi come conferenze, una mostra, e concerti vari tra cui uno di campane.

Giuliano e Basilissa sono stati due coniugi cristiani che subirono il martirio nella Tebaide durante il regno di Diocleziano, presumibilmente nel 304 dopo Cristo.