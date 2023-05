Attivisti per il clima in canotto al Salone del Libro per l'alluvione in Romagna. Foto

In canotto all'ingresso del Salone del Libro di Torino per tenere alta l'attenzione sull'alluvione in Emilia Romagna. È l'azione di protesta inscenata nella mattinata di domenica, 21 maggio, da alcuni attivisti del movimento ambientalista Extinction Rebellion, che hanno posizionato due gommoni a ridosso dell'entrata del Lingotto riservata a giornalisti e relatori e hanno srotolato uno striscione con la scritta “Emergenza climatica ed ecologica”. In 12 sono stati identificati dalla Digos.

“Con l'azione di oggi ci rivolgiamo agli invitati e ai partecipanti al Salone affinché usino la propria voce per denunciare le responsabilità del nostro governo di fronte alle tragedie che già oggi colpiscono il nostro territorio”, ha spiegato uno degli attivisti presenti: “I morti in Emilia Romagna ci implorano di toglierci le bende dagli occhi ed esigere un cambiamento dai nostri governi”.

Il giorno precedente, sabato, lo stesso movimento ambientalista aveva contestato la ministra alla Famiglia Eugenia Roccella, al Salone per presentare il suo libro.