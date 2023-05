La denuncia di Coldiretti: "Ecco i danni dei cinghiali alle colture del mais"

I cinghiali sono ghiotti di mais. Quella che potrebbe essere una curiosità per gli agricoltori piemontesi invece rappresenta un grave problema. Coldiretti Torino lancia l'allarme. Le foto dimostrano come gli animali, ghiotti di mais, siano in grado di fiutare i chicchi appena interrati seguendo la fila con precisione. A quel punto scavano con il grugno e mangiano i singoli semi uno per volta. Il campo va quindi nuovamente seminato.

L'associazione aggiunge che è capitato che si sia dovuto riseminare anche 3 volte lo stesso campo per una spesa, ad ettaro, compresa tra 270 e 300 euro di semi per ettaro.