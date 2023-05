Corteo del primo maggio a Torino, a fuoco bandiere dell'Europa, Nato e Usa

Fiamme sono state appiccate anche a un vessillo dell'Unione Europea. "Il primo motivo per cui siamo qui - ha detto uno speaker - è dire 'No' alla guerra in Ucraina. Siamo contro l'invio di armi e siamo anche contro le sanzioni, che colpiscono i lavoratori e i disoccupati russi ma non i miliardari, che continuano a fare ciò che vogliono".

Nel corso degli interventi dal palco sono state rivolte critiche anche al governo Meloni per "la cancellazione del reddito di cittadinanza" e le misure tendenti alla "precarizzazione" del lavoro.

"Alcuni cortei più che per il lavoro stanno manifestando contro il governo a prescindere, senza far mancare vergognosi atti

estremi da condannare come quelli di Torino. Tra tutti però la dice lunga il fantoccio con cui hanno ritratto il premier. E’ offensivo non solo per il modo in cui viene ritratto, con tanto di braccio teso, ma per il fatto che anziché chiedere più lavoro si contesti la scelta della cancellazione del reddito di cittadinanza, un clamoroso fallimento sul piano occupazionale”. Così Augusta Montaruli, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia.



In piazza San Carlo c'erano attivisti e militanti di Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Sinistra anticapitalista, Autonomia-Contropotere, No Tav, Si-Cobas.