Dai grattacieli di Milano a piazza San Carlo, le camminate di Loreni sulle città italiane

Non solo l'impresa di venerdì a Milano, sospeso a 140 metri d'altezza fra due grattacieli iconici della città. Il torinese Andrea Loreni non è nuovo a passeggiate su cavi d'acciaio nelle grandi città italiane, da Roma (sul Tevere) a Firenze (in piazza della Signoria) nella sua Torino, dove si è esibito sopra la folla in piazza San Carlo e all'interno della Mole.