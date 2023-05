Gonzalez-Foerster colora la pista del Lingotto con le battaglie sociali

Tra l'asfalto della gloriosa Pista 500 del Lingotto e il cielo di Torino, si staglia una nuova grande opera commissionata dalla Pinacoteca Agnelli e curata da Lucrezia Calabrò Visconti: è "Pistarama”, dell’artista francese Dominique Gonzalez-Foerster, nato a Strasburgo nel 1965.

Un'opera monumentale realizzata appositamente per la curva parabolica nord. È il primo panorama che Gonzalez-Foerster realizza all’aperto e di imponenti dimensioni, con una lunghezza totale di oltre 150 metri.

Un collage monumentale che prende spunto dalla storia politica e culturale di Torino e si estende a episodi e figure legate a lotte di rivendicazione sociale che attraversano una molteplicità di tempi e geografie diverse. Ispirandosi al muralismo, il progetto riunisce personaggi storici e di fantasia, opere d’arte, documenti, fotografie, riferimenti cinematografici e visioni dell’artista per riflettere sul modo in cui i corpi collettivi rivendicano lo spazio delle città, dando vita a contro-narrazioni.

Le storie comprese in PISTARAMA andranno inoltre approfondite nel public programme di Pinacoteca Agnelli venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 maggio: LITTLE FUN PALACE, a cura di OHT [Office for Human Theatre] in collaborazione con Pinacoteca, coinvolgerà in diversi appuntamenti figure provenienti dall’ambito dell’accademia, della performance e della musica contemporanea. Nel corso dei tre giorni, la roulotte di Little Fun Palace si sposterà sulla Pista per diventare un forum mobile all’aperto e un luogo di aggregazione per promuovere il dialogo tra le persone. Tra performance, talk, musica, letture e workshop, attorno alla roulotte si alterneranno riflessioni sul tema dello sciopero nell’arte e su come rivolta, resistenza e rivendicazione siano termini legati al prendere la parola, far sentire la propria voce e occupare lo spazio pubblico. Il public programme coincide con il festeggiamento, venerdì 27 maggio, del primo anno di apertura al pubblico della Pista 500.