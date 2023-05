Il cane Onda non sta bene, gara di solidarietà per le cure veterinarie

Il cane Onda, una femmina di pastore maremmano, sta male e servono cure veterinarie ma sono molto costose.

Onda rientra nel Progetto Lupo, cofinanziato dall'Unione Europea, per la tutela della biodiversità e del lupo. Onda vive in Val di Lemme e il suo lavoro è proteggere le greggi di pecore dalle aggressioni dei lupi.

Ultimamente si è ammalato di una infezione che mette a repentaglio il funzionamento del fegato e la sua salute. Servirebbe un intervento chirurgico ma costa molto, per questo la sua famiglia Barbara e Roberto Pisani, titolari di un agriturismo, a Fraconalto, La Sereta, dove hanno anche un allevamento di pecore, chiedono aiuto.

La storia di Onda non comincia con la malattia. Lei e' un cane speciale, selezionato per il Progetto Lupo, che ha come obiettivo difendere il lupo e la biodiversità.

Insieme a un'azienda che produce cibo per cani, l'ente delle aree protette dell'appennino piemontese hanno sostenuto, all'inizio del progetto, la sussistenza dei cani dati agli allevatori di pecore, in modo che questi non dovessero imbracciare il fucili per difendere le pecore dagli attacchi dei lupi.

Onda fa benissimo il suo lavoro, di notte controlla gli allevamenti, ma ora sta male e bisogna aiutarla.

Il Progetto Lupo ha una nobile finalità. Ridurre l'ostilità tra lupi e uomo, e addestrare i cani da allevamento.

Per questo aiutare Onda, e altri cani malati, inseriti nel Progetto, significa tutelare il Progetto stesso, con il quale di vuole costruire un nuovo patto tra uomo e natura.

Per aiutare la famiglia vallemmina a salvare il loro pastore maremmano l’Iban

è IT79B0200831870000003079460, intestato a «La Sereta» di Pisani Roberto.