Juventus, presentata la maglia della prossima stagione

Le strisce bianconere, simbolo del club dal 1903, diventano una linea che richiama le striature delle zebre, per celebrare l’individualità e la maestria dei giocatori in campo, con il naturale e immediato richiamo al bianconero. E tanti dettagli gialli, presenti negli elementi chiave dei capi. Per una maglia che nelle intenzioni del club appare moderna e tradizionale allo stesso tempo.

Juventus, presentata la nuova maglia 2023/2024

La Juventus ha presentato la nuova maglia da gioco che verrà usata nella stagione 2023-2024 e che debutterà domenica allo Stadium per Juventus-Cremonese. Presentati anche i capi d'allenamento e la felpa di squadra.