La protesta della sanità a Torino, in migliaia alla marcia

È partita da piazza Carducci a Torino la “Marcia della salute” promossa del neonato Comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure della Regione Piemonte, costituito da oltre 60 associazioni, sindacati professionali, ordini e sindacati di lavoratrici e lavoratori della sanità regionale (tra cui la Cgil, non partecipano invece Cisl e Uil).

Oltre cinquemila i partecipanti. La marcia attraversa via Nizza, corso Spezia, via Genova, via Biglieri e di nuovo via Nizza, con arrivo davanti al Grattacielo della Regione, dove sono previsti gli interventi conclusivi dei rappresentanti del comitato.

Davanti al Grattacielo sono stati sistemati i 4 gazebo dove, in due di questi, medici e sanitari effettueranno alcune prestazioni (misurazione della pressione, anamnesi) e negli altri ci sarà una simulazione della rianimazione cardio-polmonare con il manichino.

La richiesta è di rilanciare la sanità piemontese, utilizzando anche i soldi del Pnrr. Il problema principale è la cronica mancanza di personale: almeno 9mila professionisti in Piemonte.