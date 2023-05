Sassi Superga, treni storici

Tram in festa per due giorni, il fine settimana, alla tranvia Sassi-Superga. L'associazione Atts, ovvero associazione torinese tram storici, organizza visite guidate al Museo dei trasporti alla mostra “Sono un tram di Torino”. Fuori, nel piazzale, sono esposti mezzi storici, due rimorchi passeggeri del 1884, e una motrice del 1934 per Sassi Superga, e poi tram costruiti tra il 1911 e il 1949, un autobus intercomunale del 1949 e l'autocarro officina C90 del 1970.

Nella rimessa inoltre si può visitare una mostra di modellismo tranviario, un plastico Lego. Un altro spazio è dedicato a libri, riviste, cartoline, mappe e documenti d'epoca. Sabato è stato possibile salire e viaggiare su autobus d'epoca, da piazza Cariolano fino a piazza Vittorio, mezzi risalenti tra il 1911 e il 1936. Oggi domenica i tour sono sul tram Cinecittà 312 e Bologna 201. Da sottolineare che rimane alla tranvia, gelosamente custodito, l'unico due piani Viberti CV61, costruito per Italia '61 in soli dodici esemplari.